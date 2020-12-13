الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الاحد 13/12/2020

قرار بشأن قروض المتقاعدين العسكريين يدخل حيز التنفيذ

وفيات الأحد 13/12/2020

قرار حكومي سار في طريقه للأردنيين

استكمال النظر في قضية فتى الزرقاء اليوم

أجواء لطيفة اليوم

عضو في لجنة الأوبئة يتوقع إصابة 20%-25% من الأردنيين بكورونا

الجزائر تسجل 9 وفيات و517 إصابة جديدة بكورونا

دائرة مراقبة الشركات تتوقف عن استقبال المراجعين الأحد والاثنين

4 مخالفات لمواطنين ومنشآت في الزرقاء لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

الأحد، 13-12-2020 10:54 ص

وزير التعليم المصري يكشف حقيقة تخفيف المناهج الدراسية بسبب كورونا

Egyptian-classroom


الوكيل الاخباري - كشف دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، حقيقة تخفيف المناهج الدراسية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

اضافة اعلان

وقال شوقي، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي": "لا يوجد أي نية لحذف المناهج في جميع المراحل الدراسية تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع وزير التعليم المصري: "سيتم استكمال الدراسة وفقًا للخريطة الزمنية المعلن عنها دون حذف للمناهج".


وتطرق شوقي أيضا إلى احتمالية تأجيل الدراسة بسبب جائحة كورونا قائلا "لا نية لتأجيل الدراسة، تلك أقاويل مغلوطة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل وإلغاء الدراسة والامتحانات".


وأتم بقوله "أريد طمأنة الجميع أولادكم في أيدي أمينة لا يوجد أي داع للقلق".


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ST_20170812_EALUNG12_3342671

الصين تعلن عن عدد المصابين بأمراض السرطان لديها

RTX6H97R

قتلى وجرحى في انفجار يستهدف سيارة برلماني أفغاني

Abdel-Fattah-al-Sisi

السيسي يصدر قرارا عاجلا بشأن طفلة الـ8 شهور - صورة

94329_USA201213ProudboysclashtrumprallyDCwashingtonRTR_1607838121133

إصابات خلال احتجاجات سياسية عنيفة في واشنطن

بولتون

مسؤول أميركي يستبعد ترشح ترامب للانتخابات مرة أخرى

dhdfhydfhfgjhfjfdh-1200x675

الكويت: مطالب بتغيير رئيس مجلس الأمة

أخبار متعلقة
Abdel-Fattah-al-Sisi

السيسي يصدر قرارا عاجلا بشأن طفلة الـ8 شهور - صورة

Cairo-city-center-Egypt

المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري ينفي تعرض القاهرة لزلزال فجر اليوم

1440x810_cmsv2_1b2eb152-cfcc-5f99-b475-418e8de7024a-4810014

بقرار من السيسي.. لقاح كورونا مجانا للمصريين

سي

السيسي يتحدث عن احتمالية مواجهة عسكرية مع تركيا

22-53

مصر: القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

5fce02374c59b7447b740a03

مصر تصدر شحنة كبيرة من الغاز