مصر: القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، عن مقتل وإصابة ضابطين اثنين و4 ضباط صف وجندي أثناء الاشتباك مع عناصر مسلحة في سيناء.



وقال الجيش في بيان له، إنه ”تم تدمير 159 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة بسيناء، والقضاء على 15 تكفيريا في عمليات نوعية، كما نجحت القوات الجوية في القضاء على 25 تكفيريا آخر، والقبض على 12 تكفيريا“.



ولفت إلى أنه ”تم تدمير 437 وكرا وملجأ إرهابيا ومخزنا للمواد المتفجرة على الاتجاه الشمالي الشرقي، ونجحت القوات المسلحة في تدمير 5 أنفاق بسيناء، وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر، والقبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، على الاتجاه الإستراتيجي الغربي“.

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المصدر: إرم



