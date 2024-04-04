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الخميس، 04-04-2024 03:09 م

وزير الخارجية الأوكراني يطلب هدية "عيد ميلاد الناتو"

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الوكيل الإخباري - طلب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا من "الناتو" مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.

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وقال كوليبا قبل اجتماع مجلس أوكرانيا – الناتو على مستوى وزراء خارجية الحلف بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه: "لا أريد إفساد حفل (عيد الميلاد)، لكن رسالتي الوحيدة هي باتريوت. نحن نتحدث عن باتريوت لأنه النظام الوحيد القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية".

ويحتفل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه في 4 أبريل، حيث ستقام سلسلة من الفعاليات في مقر الحلف ببروكسل بمشاركة وزراء خارجية 32 دولة عضو والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ والقادة العسكريين. ومن المخطط رفع علم "الناتو" ووضع أكاليل الزهور وعزف الفرق الموسيقية العسكرية وإلقاء خطابات الأمين العام والوزراء وحتى كعكة "عيد الميلاد".


وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع جهود التسوية، وتشارك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وتعد "لعبا بالنار"، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول.

 

RT

 




 

 


 

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