الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، إنه يجب على الولايات المتحدة إطلاق عملية انفراج في العلاقات مع روسيا من أجل منع نشوب حرب عالمية بسبب النزاع في أوكرانيا.

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أفاد بذلك موقع Unherd، وأضاف: "لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة، دعا ساكس سلطات الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق وإطلاق عملية الانفراج مع روسيا، بالشكل الذي يرسي الأساس للسلام".



ويرى الملياردير، أن الاستراتيجية الأمريكية في الصراع الأوكراني كانت فاشلة تماما: فنتيجة لإطالة الولايات المتحدة فترة الأعمال القتالية، ليس فقط تدمرت أوكرانيا بل وتضررت أوروبا كثيرا بسبب العقوبات ضد روسيا، في حين تواصل روسيا نفسها النمو اقتصاديا.



من المعروف أن الجانب الروسي أشار مرات كثيرة إلى أنه مستعد للمفاوضات، لكن نظام كييف فرض حظرا عليها على المستوى التشريعي.

RT