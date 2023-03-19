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الأحد، 19-03-2023 02:31 م

وزير الخارجية الإيراني: سألتقي قريبا وزير الخارجية السعودي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه سيلتقي قريبا نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

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وأكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق مع السعودية على تبادل الزيارات الفنية لتهيئة الأرضية لإعادة فتح السفارات.


وأضاف: "شهدنا ارتقاء مستوى العلاقات مع الإمارات والكويت والإعلان عن عودة العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها".


وتابع: "بعد 5 جولات من الحوار مع الرياض طرح الرئيس الصيني اقتراحا تم قبوله من قبل قادة البلدين.. واقترحنا عقد الحوار في بكين على مستوى مساعدي وزراء الخارجية لكن الطرف السعودي أكد أننا بحاجة لجولة أخيرة من المفاوضات الأمنية، واقترحوا عقد اللقاء على مستوى مستشاري الأمن القومي".


وأشار الوزير الإيراني إلى أنه تم "تبادل الرسائل بشكل مستمر مع الطرف السعودي، وأعلنت طهران استعدادها لعقد لقاء وزراء الخارجية، كما اقترحنا 3 أماكن لعقد اللقاء، وبعد الاتفاق على توقيت وموقع اللقاء سوف يتم الإعلان عن ذلك لإعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين".


على صعيد آخر، تحدث عبد اللهيان خلال كلمته، عن انجازات وزارة الخارجية خلال العام الأخير رغم عدم إحياء الاتفاق النووي، قائلا: "نواصل في الحكومة مساري إفشال وإلغاء العقوبات.. وفي إطار الدبلوماسية المتوازنة حققنا الكثير من الإنجازات بالتركيز على العلاقات مع آسيا ودول الجوار".


وأضاف: "شهدنا نموا ملحوظا لتعاملاتنا التجارية متيجة الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة. وعضويتنا في منظمة شنغهاي تعد من إنجازاتنا أيضا وسوف يتم الإعلان عن ذلك خلال القمة القادمى في الهند".


وأكد أن طهران "نتابع الخطوات الأولى للانضمام إلى منظمة بريكس. كما تتابع الخارجية الإيرانية في إطار مهامها الطبيعية موضوع إلغاء العقوبات".


وعن الأزمة اليمنية، قال عبد اللهيان: "القضية اليمنية شأن يمني وعلى اليمنيين تقرير مصيرهم".

 

RT

 




 

 


 

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