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الأحد، 19-02-2023 01:08 م

وزير الدفاع التركي: 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال

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الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن 10633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال.

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وأفاد أكار في تصريحات له، اليوم الأحد، بأن مزاعم "تدفق اللاجئين" من الحدود بعد الزلزال لا تعكس الحقيقة، مضيفا: "بعض أعشاش الفتن قدموا مزاعم عن تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود. وقد ثبت عدم صحة هذه المزاعم على الإطلاق. ولا يوجد ممر لبلدنا إلا عبر البوابة الحدودية".

وأجرى وزير الدفاع التركي مع رئيس الأركان العامة الجنرال يسار جولر، عمليات تفتيش برية وجوية على الخط الحدودي، وفتشوا النقاط الحدودية عند نقطة الصفر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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