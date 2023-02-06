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مقاطع مصورة جديدة تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر

الإثنين، 06-02-2023 09:23 ص

مقاطع مصورة جديدة تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر

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الوكيل الإخباري- خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.

ووقع الزلزال الساعة 4:17 (01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

 الفيدوهات والصور التالية تلخص المشهد الكارثي:

 

 

 

 

 




 

 


 

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