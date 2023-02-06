مقاطع مصورة جديدة تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر

الوكيل الإخباري- خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة.



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وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.



ووقع الزلزال الساعة 4:17 (01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).



وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.



الفيدوهات والصور التالية تلخص المشهد الكارثي:



• غازي عنتاب

• شانلي أورفة

• ملاطيا

• عثمانية

• أضنة

• ديار بكر

• غازي عنتاب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر جنوبي #تركيا تأثرت بعد العديد من المدن• غازي عنتاب• شانلي أورفة• ملاطيا• عثمانية• أضنة• ديار بكر• غازي عنتاب pic.twitter.com/zbbnagbRpq February 6, 2023

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب عدة ولايات جنوب #تركيا وإدارة الكوارث والطوارئ تعلن وفاة 76 شخصاً وإصابة 440.. تفاصيل إضافية مع مراسل TRT عربي pic.twitter.com/RjV8TqQMqv February 6, 2023