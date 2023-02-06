مقاطع مصورة جديدة تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر

الوكيل الإخباري- خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.
ووقع الزلزال الساعة 4:17 (01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).
وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.
الفيدوهات والصور التالية تلخص المشهد الكارثي:
#زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب قضاء بازارجيق بولاية #قهرمان_مرعش جنوبي #تركيا ب الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي pic.twitter.com/tZLOVTZTxs— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023
زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر جنوبي #تركيا تأثرت بعد العديد من المدن— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023
• غازي عنتاب
• شانلي أورفة
• ملاطيا
• عثمانية
• أضنة
• ديار بكر
• غازي عنتاب pic.twitter.com/zbbnagbRpq
تضرر مدن وقرى في شمال #سوريا جراء #الزلزال الذي ضرب ولاية #قهرمان_مرعش جنوب #تركيا pic.twitter.com/okfbWD0ZX5— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب عدة ولايات جنوب #تركيا وإدارة الكوارث والطوارئ تعلن وفاة 76 شخصاً وإصابة 440.. تفاصيل إضافية مع مراسل TRT عربي pic.twitter.com/RjV8TqQMqv— TRT عربي (@TRTArabi) February 6, 2023
هل ممكن "هارب"!— khaldoun bedir (@KhaldounBedir) February 6, 2023
شعاع يشبه البرق صاحب لحظات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8#زلزال #هزة_أرضية pic.twitter.com/2u2CCPg56v