الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 09:24 ص

وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان

لبنان 2


الوكيل الإخباري - وصل، صباح اليوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول، عدد من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى منطقة حوش السيد علي بالهرمل في لبنان، قادمة من سوريا.

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وتداول عددا من الناشطين مقاطع فيديو تظهر عددا كبير من الصهاريج تدخل المنطقة وسط تواجد للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" وصول الصهاريج.


وكان قد صدر يوم أمس الأربعاء بيان عن الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" حسن نصر الله بيان قال فيه "لقد اطّلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج ‏الناقلة للوقود يوم الخميس وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه ‏الخطوة، فإنني أولاً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السّنين، وثانياُ أرجو منهم ‏ومن الأخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظاً ‏على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة، أكرر شكري لمحبتكم و اعتزازكم".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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