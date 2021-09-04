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السبت، 04-09-2021 03:49 م

وفد وزاري لبناني يصل سوريا في زيارة رسمية نادرة

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الوكيل الاخباري- وصل وفد وزاري لبناني رفيع المستوى من حكومة تصريف الأعمال، اليوم السبت، إلى سوريا عبر المعبر الحدودي البري بين البلدين، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وزير الخارجية فيصل المقداد استقبل الوفد اللبناني الرفيع، عند معبر جديدة يابوس على الحدود السورية- اللبنانية.

ويضم الوفد اللبناني نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، ووزيري المالية غازي وزني والطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

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المصدر: إرم 

 

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