حسن نصر الله: اتفقنا على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني

الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، أنه تم الاتفاق على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني لتخفيف أزمة الوقود التي يعاني منه لبنان.

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وقال في كلمة بثها التلفزيون "اتفقنا على البدء بتحميل سفينة ثالثة".

وأضاف "الأيام المقبلة ستكذب من يشككون بالسفن القادمة بالمحروقات... والحديث سيكون واضحا عندما تصل السفينة الأولى إلى لبنان".



وكان نصر الله قال الأحد، إن أول سفينة تحمل وقودا إيرانيا للبنان غادرت بالفعل.



وحذر خصوم حزب الله في لبنان من عواقب وخيمة لعملية الشراء، قائلين إنها تخاطر بفرض عقوبات على بلد يعاني اقتصاده من الانهيار منذ ما يقرب من عامين.



وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في وقت سابق الجمعة في مقابلة مع قناة الحدث، إنه يعارض أي شيء من شأنه الإضرار بمصالح لبنان، لكنه طلب أيضا من منتقدي صفقات الوقود الإيرانية تقديم المساعدة حتى لا تضطر البلاد إلى اللجوء لطهران.



وألقى نصر الله باللوم في أزمة البلاد الاقتصادية على ما وصفه بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، مضيفا أن ما يسمى بقانون قيصر للعقوبات الذي فرضته واشنطن على سوريا أضر بلبنان كذلك.



وقال نصر الله مخاطبا الولايات المتحدة في خطابه "اعملوا للبنان استثناء للبنزين الإيراني وزيت والديزل الإيراني... اعملوا استثناء للبنان من قانون قيصر".



ووصل نقص الوقود المتفاقم في لبنان إلى نقطة أزمة هذا الشهر تهدد بإصابة مظاهر الحياة بالشلل.



كما حث نصر الله كبار السياسيين على الكف عن مناقشة أسماء المرشحين للحكومة الجديدة وتشكيل الحكومة على وجه السرعة.



وقال "أما آن لهذا النقاش أن ينتهي؟".



وتدير لبنان حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، الذي استقال مع حكومته بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة قبل عام.



وميقاتي هو ثالث رئيس وزراء مكلف منذ ذلك الحين يحاول تشكيل حكومة مع الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله.