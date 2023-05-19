وصول نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

الوكيل الإخباري- وصل نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة، اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة العربية الـ32، التي يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

اضافة اعلان

وتعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعها الـ32 على مستوى القمة، في مدينة جدة غرب السعودية، في حضور كل الدول الأعضاء.

ويعد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول زعيم خليجي يتغيب عن القمة المنعقدة بالسعودية.



من جهة أخرى، يغيب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أيضا عن القمة، وتتمثل الجزائر حضورا بالوزير الأول أيمن عبد الرحمان.



كما يغيب عن القمة الملك المغربي محمد السادس، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد حيث حضر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتمثيل بلاده في القمة.