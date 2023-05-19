الجمعة 19-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

مستوى تمثيل القادة المشاركين في القمة العربية

ما حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام؟

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

وصول نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

رئيس الحكومة الروسية يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

السيسي يلتقي أول زعيم عربي قبل انطلاق قمة جدة

الملك يتوجه إلى جدة لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

الجمعة، 19-05-2023 12:28 م

وصول نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

czo2NzoiaHR0cHM6Ly93d3cuZWxmYWdyLm9yZy9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy81MDUvNy82MDB4MzM4by8yMzQuanBlZyI7


الوكيل الإخباري- وصل نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة، اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة العربية الـ32، التي يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

اضافة اعلان

 

وتعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعها الـ32 على مستوى القمة، في مدينة جدة غرب السعودية، في حضور كل الدول الأعضاء.

 

ويعد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول زعيم خليجي يتغيب عن القمة المنعقدة بالسعودية.

من جهة أخرى، يغيب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أيضا عن القمة، وتتمثل الجزائر حضورا بالوزير الأول أيمن عبد الرحمان.

كما يغيب عن القمة الملك المغربي محمد السادس، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد حيث حضر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتمثيل بلاده في القمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64673c6b4ed8d

مستوى تمثيل القادة المشاركين في القمة العربية

6390e5fe4c59b74e2f543a76

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

6467338f42360429533d92b6

رئيس الحكومة الروسية يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

6467303f4c59b7468b1dc5ff

السيسي يلتقي أول زعيم عربي قبل انطلاق قمة جدة

646735374236041948279344

الجيش اللبناني يحذر مما "يخطط له العدو"

1684482191983

زلزال بقوة 7,7 درجات يضرب كاليدونيا الجديدة

أخبار متعلقة
6467303f4c59b7468b1dc5ff

السيسي يلتقي أول زعيم عربي قبل انطلاق قمة جدة

1068140728_0_60_3429_1988_2072x0_60_0_0_27e23f59ee2a21861592a39cfdebca63

القمة العربية تنعقد اليوم في جدة بمشاركة قادة الدول العربية

w

الأسد يصل إلى مدينة جدة السعودية

تغ

الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية في غزة

938e41436f8b31ad9948fb58dc2d5c94_XL

الولايات المتحدة والإمارات تعلنان جمع 13 مليار دولار لصندوق الابتكار الزراعي

1

مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي