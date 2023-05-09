الولايات المتحدة والإمارات تعلنان جمع 13 مليار دولار لصندوق الابتكار الزراعي

الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة مساء أمس الاثنين، عن ارتفاع تمويل مبادرة عالمية يتبناها الطرفان لإيجاد زراعة أكثر مراعاة للبيئة ومقاومة للتغير المناخي، إلى 13 مليار دولار.

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وبحسب واشنطن بوست، فإن "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقت في 2021، تجاوزت الآن هدفها البالغ 10 مليارات دولار لمحادثات مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، التي تستضيفها دولة الإمارات في شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادمين.



وقال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك في بيان "يستمر تغير المناخ في التأثير على الممارسات الزراعية الطويلة الأمد في كل بلد، ومن الضروري وجود التزام عالمي قوي لمواجهة تحديات تغير المناخ بشكل مباشر".



ويهدد التغير المناخي الأمن الغذائي في أنحاء العالم؛ إذ يؤدي الاحترار العالمي إلى زيادة وتيرة موجات الحر والجفاف والظواهر الجوية القاسية.



وتشمل المشاريع الجارية تطوير أسمدة أكثر حداثة ومراعاة للبيئة، يتطلب إنشاؤها كمية أقل من الوقود الأحفوري، والعودة إلى ما يسمى بممارسات "الزراعة المتجددة" التي تعمل على استعادة التنوع البيئي للتربة، وبالتالي تحسين المحصول وعزل الكربون مع تقليل الحاجة إلى الأسمدة.

بترا