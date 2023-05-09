الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياريا وسيبقى مجانيا

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

فيديو - لحظة رعب لطفلة فلسطينية فارة من جنود الاحتلال بإقتحام نابلس

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

المعونة الوطنية: صرف رواتب المنتفعين من الصندوق لشهر أيار في موعده

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

الثلاثاء، 09-05-2023 09:36 ص

الولايات المتحدة والإمارات تعلنان جمع 13 مليار دولار لصندوق الابتكار الزراعي

938e41436f8b31ad9948fb58dc2d5c94_XL


الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة مساء أمس الاثنين، عن ارتفاع تمويل مبادرة عالمية يتبناها الطرفان لإيجاد زراعة أكثر مراعاة للبيئة ومقاومة للتغير المناخي، إلى 13 مليار دولار.

اضافة اعلان


وبحسب واشنطن بوست، فإن "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقت في 2021، تجاوزت الآن هدفها البالغ 10 مليارات دولار لمحادثات مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، التي تستضيفها دولة الإمارات في شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادمين.


وقال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك في بيان "يستمر تغير المناخ في التأثير على الممارسات الزراعية الطويلة الأمد في كل بلد، ومن الضروري وجود التزام عالمي قوي لمواجهة تحديات تغير المناخ بشكل مباشر".


ويهدد التغير المناخي الأمن الغذائي في أنحاء العالم؛ إذ يؤدي الاحترار العالمي إلى زيادة وتيرة موجات الحر والجفاف والظواهر الجوية القاسية.


وتشمل المشاريع الجارية تطوير أسمدة أكثر حداثة ومراعاة للبيئة، يتطلب إنشاؤها كمية أقل من الوقود الأحفوري، والعودة إلى ما يسمى بممارسات "الزراعة المتجددة" التي تعمل على استعادة التنوع البيئي للتربة، وبالتالي تحسين المحصول وعزل الكربون مع تقليل الحاجة إلى الأسمدة.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ظظظظظظظظظظظظ

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

645a0bc14c59b77ee9166989

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

6459fb7d4236041eae65f812

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

0182C815-77F7-4165-8659-1267F593C564

الادعاء الإيراني يستدعي ترامب وبومبيو وماكنزي في قضية اغتيال سليماني

representational-image

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

_127794079_c90ae8e8-c109-44bc-8bf1-d3c4fcc7e624

كيم جونغ أون في رسالة لبوتين: واثق من انتصار روسيا في الكفاح من أجل العدالة الدولية

أخبار متعلقة
w

دول عربية تتحرى هلال شوال الخميس

medium_2023-04-18-93f1c65e98

في تطور جديد .. روسيا تستدعي سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا

643e650e423604130668e346

رصاصتان في الظهر قبل إسقاط الطائرة.. كيف قتل الأمريكيون أشهر قائد عسكري ياباني؟

1

واشنطن تطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في السودان

643d25f44c59b7237264ddfe

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن

643d15534c59b730e202dd63

الإعلام الأمريكي يكشف بوثائق سرية عن "موعد الهجوم الأوكراني المضاد"