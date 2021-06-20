الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

وفاة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق

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الأحد، 20-06-2021 09:23 م

وفاة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق

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الوكيل الاخباري - توفيت الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق يوم السبت في بريطانيا، وفق ما تناقله ناشطون.اضافة اعلان


وكانت آلاء الصديق تشغل منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليح.

وذكر أفراد من أسرتها وناشطون أن آلاء توفيت في حادث سير بالعاصمة لندن.

ونشطت آلاء في الدفاع عن والدها معتقل الرأي في سجون الإمارات منذ 2012.

وآلاء الصديق هي المديرة التنفيذية لمنظمة "القسط" لحقوق الإنسان.

ونعت المنظمة صباح الأحد وفاة آلاء، وقالت إنها تعبر عن بالغ حزنها بسبب الموت المفاجئ للناشطة الإماراتية.

جدير بالذكر أن الصديق انتقلت للإقامة في قطر لمدة قبل أن تحط رحالها كلاجئة سياسية في لندن حتى وفاتها.

 




 

 


 

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