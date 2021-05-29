السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 09:37 ص

وفاة الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية في مصر غرقًا

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الوكيل الإخباري- لقي المدير الأسبق لهيئة الاستخبارات الخارجية الأوكرانية فيكتور غفوزد، يوم الجمعة، مصرعه غرقًا  على أحد الشواطئ الواقعة في خليج العقبة، على سواحل مدينة دهب جنوب سيناء في مصر.

وقال اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء إن إدارة البحث الجنائي، تلقت بلاغًا يفيد العثور على جثة تعود لـ“ فيكتور غفوزد  62 عامًا “ أوكراني الجنسية، وعثر عليه غارقًا بعد أن حاول القيام برحلة غطس في إحدى القرى السياحية.

وأضاف المسؤول الأمني أن التحقيقات أظهرت أن المتوفَّى، مواليد 24 آيار 1959، وكان يعمل رئيسًا لجهاز المخابرات الأوكرانية، ويقيم في دهب جنوب سيناء منذ فترة، ويعمل في أحد مراكز الغطس في المدينة، ويُدعى بين المواطنين باسم ”أدفنشر“ ، بحسب موقع “ الشروق “ المصري.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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