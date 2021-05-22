مصر تقدم قافلة مساعدات ضخمة لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة المصرية، إن مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي عبارة عن 130 شاحنة محملة بعدد 2500 طن من المواد الغذائية، والأدوية، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى ملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية.

اضافة اعلان



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن هذه القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خلال صندوق تحيا مصر.



يذكر أن قافلة صندوق "تحيا مصر"، انطلقت مساء أمس الجمعة باتجاه قطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، حيث أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في جميع البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات (أون لاين) عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

المصدر : وفا