وفاة نائب بريطاني طعنا

الوكيل الاخباري- توفي النائب في حزب المحافظين الحاكم، ديفيد أميس (69 عامًا)، اليوم الجمعة، بعد طعنه عدة مرات على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية.

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وقالت هيئة (بي بي سي) البريطانية، إن النائب الذي يمثل ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا تعرض للطعن ظهر اليوم.



وأضافت نقلا عن الشرطة، أنه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 25 عامًا على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل وتم العثور على سكين.



وأشارت الهيئة إلى أن أميس أُنتخب لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.

المصدر: بترا