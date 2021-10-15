الجمعة 15-10-2021
الوكيل الاخباري

الدولار يتراجع أمام العملة الروسية إلى أقل من 71 روبلا لأول مرة منذ يوليو 2020

وزارة الداخلية تنشر صورا لاجراءات التفتيش على المطاعيم قبل بدء حفل عمرو دياب

شاهد.. شذى حسون كارثة وإلهام شاهين بأبشع فستان في مهرجان الجونة

إصابات جراء إطلاق نار في مطار مكسيكو سيتي

التعليم العالي: 4 بدائل للموازي وتحتاج لقرارات مجلس وزراء

وزيرة الثقافة ترعى احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء

وفاة نائب بريطاني طعنا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الجمعة

الألومنيوم يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008

التربية: تجربة التعلم عن بعد كانت ناجحة إلى حد كبير

الجمعة، 15-10-2021 06:16 م

وفاة نائب بريطاني طعنا

2021101525f7c50643-800x541


الوكيل الاخباري- توفي النائب في حزب المحافظين الحاكم، ديفيد أميس (69 عامًا)، اليوم الجمعة، بعد طعنه عدة مرات على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية.

اضافة اعلان


وقالت هيئة (بي بي سي) البريطانية، إن النائب الذي يمثل ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا تعرض للطعن ظهر اليوم.


وأضافت نقلا عن الشرطة، أنه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 25 عامًا على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل وتم العثور على سكين.


وأشارت الهيئة إلى أن أميس أُنتخب لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.

 

المصدر:  بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61699b754c59b749b560b0fb

إصابات جراء إطلاق نار في مطار مكسيكو سيتي

لبنان ٤

الجيش اللبناني يكثف اجراءاته عند مداخل بيروت

امريكا

الولايات المتحدة : فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم

شركة استرازينيكا

أسترازينيكا تعلن تسجيل نتائج إيجابية خلال تجارب دواء جديد لسرطان الكبد

غوتير

غوتيريش: 3 مليارات من البشر لا يستطيعون تحمل تكاليف غذاء صحي

اف

ضحايا وجرحى جراء تفجير في أفغانستان