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الجمعة، 18-08-2023 03:04 م

ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني في جدة

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الوكيل الاخباري - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مدينة جدة.

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وأفادت وكالة "واس" السعودية بأن وزير الخارجية، تحيات وتقدير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، فيما حمله الأخير "تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحيات وتقدير سموه لفخامته".


وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.


وبينت أنه حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. فيما حضر من الجانب الإيراني، مستشار وزير الخارجية علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية السيد محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.


يذكر أن عبد اللهيان وصل يوم أمس الخميس إلى الرياض، في زيارة تلبية لدعوة من نظيره السعودي، حيث جرت محادثات بين الطرفين ومن ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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