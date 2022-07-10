يوم الاثنين آخر يوم للحجاج المتعجلين



الوكيل الاخباري - يغادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون بعد زوال يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ذي الحجة مشعر منى، ضمن مناسك الحجّ الأكبر منذ تفشي فيروس كورونا.



ويجب على الحاج المتعجل يوم الاثنين رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعًا يديه يدعو الله تعالى بما يشاء.



أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة الكبرى فلا يقف عندها ولا يدعو بعدها.



ومن خطّط للمغادرة متعجلا في يومين يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بسبع حصوات ويكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر، ثم يغادر مِنَى على الفور قبل غروب الشمس، وفي حالة غروبها وهو ما زال في مِنَى يجب عليه البقاء للمبيت في منى ليل اليوم الثالث عشر.



ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصوات لكل جمرة ويكبر مع كل حصاة، وإذا تهيأ للخروج ولم يتمكن لظروف الزحام أو بطء حركة المرور ، عند ذلك يستمر في سيره متعجلا ولا يلزمه المبيت بمِنَى كونه تهيأ للمغادرة متعجلا.



وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف حول الكعبة، بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها.

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