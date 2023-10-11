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الأربعاء، 11-10-2023 09:55 ص

"يونهاب": انتحار 39 ألف كوري جنوبي خلال السنوات الثلاث الماضية

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "يونهاب" بأن نحو 39 ألف كوري جنوبي انتحروا خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الانتحار بين الشباب.

ونقلت الوكالة عن بيانات قدمتها وزارة الصحة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى النائب بيك جونغ-هين من حزب سلطة الشعب الحاكم أن ما يصل مجموعه إلى 39,453 شخصا انتحروا في الفترة ما بين 2020 حتى 2022.

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وأشارت إلى أن هذا يعد أكبر من 32,156 حالة وفاة سجلت بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الزمنية نفسها.


وأكدت أن معدل الانتحار تراجع بشكل طفيف خلال السنوات الخمس الماضية إلى 25.2 شخصا لكل 100 ألف فرد في 2022 بيد أن معدل الانتحار بين المراهقين وفئة العشرينات من العمر يظهر اتجاها تصاعديا.


وأوضحت البيانات أيضا أن عدد محاولات الانتحار يرتفع بدوره. ففي عام 2022 توجه 36,754 شخصا إلى غرف الطوارئ بعد أن ألحقوا الأذى بأنفسهم أو حاولوا الانتحار، بزيادة 68% عن 21,875 في عام 2012.

 

RT

 




 

 


 

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