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الثلاثاء، 12-09-2023 11:14 ص

الإمارات تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الخارجية الإماراتية بروتوكول تعديل مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة مع أرمينيا تسهل تنقل مواطني البلدين والبقاء في أراضيهما لمدة تصل إلى 90 يوما.

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وبموجب البروتوكول تم التعديل بإضافة جوازات السفر الخاصة والرسمية والعادية لكلا البلدين تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإخطارات الدبلوماسية بين البلدين في الأشهر القادمة.


وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية أن قرار الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول "يعكس قوة العلاقات بين الدولتين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة".

 

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية، والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي، وذلك انسجاما مع استراتيجية وزارة الخارجية 2023-2026.

 

RT

 




 

 


 

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