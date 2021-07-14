60 وفاة حصيلة ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في العراق

الوكيل الإخباري- تؤكد وزارة الصحة والبيئة العراقية، عدم صحة ما يتم تداوله من أرقام للضحايا في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، وبعد انتهاء أعمال الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار، بلغ مجموع شهداء حادثة ردهة العزل (النقاء) في مستشفى الإمام الحسين التعليمي ٣٩ شهيد معلوم الهوية و٢١ شهيد مجهول الهوية.

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ويتم حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الاجراءات الطبية العدلية اللازمة.



وتؤكد وزارة الصحة والبيئة العراقية، على أنها المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات والاحصائيات وتهيب بوسائل الاعلام اعتماد المصدر المخول.

المصدر : وزارة الصحة العراقية