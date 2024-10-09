 
الأربعاء 2024-10-09 10:29 ص
 

أسرة يمنية كاملة تقضي بالهجوم على دمشق

المبنى الذي استهدفه الهجوم الإسرائيلي على العاصمة السورية | من المصدر
المبنى الذي استهدفه الهجوم الإسرائيلي على العاصمة السورية | من المصدر
الأربعاء، 09-10-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   قُتل أكاديمي يمني برفقة أفراد أسرته جميعًا، مساء أمس الثلاثاء، في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنياً، وسط العاصمة السورية دمشق.

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وقالت مصادر يمنية، إن الدكتور شوقي حسين العودي، الذي يعمل في الجامعة السورية الخاصة، قُتل مع زوجته وبناته الطفلات الثلاث، إثر الغارة الإسرائيلية التي طالت مبنى في حيّ "المزة"، بدمشق مساء يوم أمس الثلاثاء.


وبحسب المصادر، فإن الأكاديمي العودي، عمل أستاذاً لمساق علم الأدوية في كلية الطب بجامعة ذمار اليمنية، قبل أن ينتقل قبل أعوام إلى سوريا للعمل في الجامعة السورية الخاصة، وأصبح مؤخرا رئيس قسم الأدوية والسموم في الجامعة.


وأكد سفير الحوثي السابق لدى دمشق، نايف القانص، في تدوينة عبر منصة "إكس"، مقتل الأكاديمي اليمني الذي وصفه بـ"أحد الكوادر اليمنية العلمية المتميزة".


وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت إن إسرائيل شنت هجوماً بواسطة 3 صواريخ قدمت من اتجاه الجولان، واستهدفت أحد الأبنية السكنية المكتظة بالسكان في دمشق؛ ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 11 آخرين.

 
gnews

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