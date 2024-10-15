أطفال لبنان .. الأمم المتحدة تحذر من خطر "ضياع جيل"

الوكيل الإخباري- قال مسؤول كبير في وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الإثنين، إن أكثر من 400 ألف طفل في لبنان نزحوا في الأسابيع الثلاثة الماضية، محذرا من "جيل ضائع" في الدولة التي تواجه أزمات متعددة والآن في خضم حرب.



وزار تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف للعمل الإنساني، مدارس تحولت إلى ملاجئ لاستضافة الأسر النازحة.



وقال شيبان لوكالة أسوشيتد برس في بيروت: "الشيء الذي أصابني بصدمة هو أن هذه الحرب عمرها 3 أسابيع وقد تأثر بها عدد كبير للغاية من الأطفال".

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وأضاف: "بينما نجلس هنا اليوم، هناك 1.2 مليون طفل محرومون من التعليم. مدارسهم العامة إما يتعذر الوصول إليها، أو تضررت بسبب الحرب أو يتم استخدامها كملاجئ. آخر شيء يحتاجه هذا البلد، إضافة إلى كل ما مر به، هو خطر ضياع جيل".