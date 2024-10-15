أطفال لبنان .. الأمم المتحدة تحذر من خطر "ضياع جيل"

وزار تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف للعمل الإنساني، مدارس تحولت إلى ملاجئ لاستضافة الأسر النازحة.
وقال شيبان لوكالة أسوشيتد برس في بيروت: "الشيء الذي أصابني بصدمة هو أن هذه الحرب عمرها 3 أسابيع وقد تأثر بها عدد كبير للغاية من الأطفال".
وأضاف: "بينما نجلس هنا اليوم، هناك 1.2 مليون طفل محرومون من التعليم. مدارسهم العامة إما يتعذر الوصول إليها، أو تضررت بسبب الحرب أو يتم استخدامها كملاجئ. آخر شيء يحتاجه هذا البلد، إضافة إلى كل ما مر به، هو خطر ضياع جيل".
وتابع شيبان: "ما يثير قلقي هو أن لدينا مئات الآلاف من الأطفال اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين المعرضين لخطر فقدان تعليمهم".
سكاي نيوز
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