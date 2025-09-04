الخميس 2025-09-04 12:16 م
 

أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يشارك بفعالية للمستوطنين في موقع حساس بالقدس الشرقية

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الوكيل الإخباري- كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي ان  وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو، يعتزم المشاركة في فعالية تنظمها مجموعة من المستوطنين في موقع أثري يوصف بأنه "حساس سياسياً" في قلب القدس الشرقية المحتلة، وذلك خلال زيارة مرتقبة له إلى المنطقة في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

  وفقاً لما نشره الصحفي "الإسرائيلي" باراك رافيد في "أكسيوس"، فإن روبيو سيشارك في 14 سبتمبر/أيلول في الحدث الذي سيقام في موقع أثري يقع "أسفل قرية سلوان الفلسطينية في القدس الشرقية، على مسافة قصيرة جداً من المسجد الأقصى".

 
 
