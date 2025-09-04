أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يشارك بفعالية للمستوطنين في موقع حساس بالقدس الشرقية

الوكيل الإخباري- كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي ان وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو، يعتزم المشاركة في فعالية تنظمها مجموعة من المستوطنين في موقع أثري يوصف بأنه "حساس سياسياً" في قلب القدس الشرقية المحتلة، وذلك خلال زيارة مرتقبة له إلى المنطقة في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

