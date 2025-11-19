الجمعة 2025-11-21 03:59 م
 

ترامب: أعمال بناء مقاتلة "إف 47" بدأت

ترامب: أعمال بناء مقاتلة "إف 47" بدأت
ترامب: أعمال بناء مقاتلة "إف 47" بدأت
 
الأربعاء، 19-11-2025 10:47 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة "بوينغ" بدأت الأعمال لبناء أحدث طائرة مقاتلة من نوع "إف 47" من الجيل السادس.اضافة اعلان


وجاء إعلان ترامب هذا خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، يوم الأربعاء.

وطالب ترامب مجمع الصناعات العسكرية الأمريكية بزيادة الإنتاج، معتبرا أن جميع الدول في العالم تقبل على شراء الأسلحة الأمريكية.

وقال ترامب: "لدينا تأخر في تنفيذ الطلبات لأنها (الأسلحة) جيدة لهذا الحد. ويرغب كل بلد في اقتناء صواريخنا وطائراتنا، وهم يريدون كل ما نمتلكه. لذا علينا أن نصنع بوتائر أسرع".

وجدير بالذكر أن البنتاغون كان قد اعترف في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تتأخر في تلبية طلبات الدول الأخرى التي تشتري الأسلحة الأمريكية، وأنها بحاجة إلى تجديد مخزونات الأسلحة الخاصة بها في الوقت ذاته.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة