ترامب: أعمال بناء مقاتلة "إف 47" بدأت

وجاء إعلان ترامب هذا خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، يوم الأربعاء.
وطالب ترامب مجمع الصناعات العسكرية الأمريكية بزيادة الإنتاج، معتبرا أن جميع الدول في العالم تقبل على شراء الأسلحة الأمريكية.
وقال ترامب: "لدينا تأخر في تنفيذ الطلبات لأنها (الأسلحة) جيدة لهذا الحد. ويرغب كل بلد في اقتناء صواريخنا وطائراتنا، وهم يريدون كل ما نمتلكه. لذا علينا أن نصنع بوتائر أسرع".
وجدير بالذكر أن البنتاغون كان قد اعترف في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تتأخر في تلبية طلبات الدول الأخرى التي تشتري الأسلحة الأمريكية، وأنها بحاجة إلى تجديد مخزونات الأسلحة الخاصة بها في الوقت ذاته.
روسيا اليوم
