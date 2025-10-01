أمين عام حلف الناتو يبتكر ذريعة جديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا

وقال روته: "أوكرانيا هي خط دفاعنا الأول. نحن نساعدهم لأن هذا يتعلق بقيمنا وأمننا الجماعي".
كما تطرق الأمين العام لحلف "الناتو" إلى موضوع إنشاء "جدار الطائرات المسيرة"، معتبرا أنها "فكرة ممتازة وضرورية لأننا لا نستطيع إنفاق ملايين اليوروهات أو الدولارات على صواريخ لتدمير طائرات مسيرة لا تكلف سوى بضعة آلاف من الدولارات".
وفي سياق متصل، ذكر الرئيس اللاتفي إدغار رينكيفيتش أن أنظمة الدفاع الجوي في دول الناتو بعيدة عن الكمال، حيث يتعين الإنفاق على صواريخ دفاع جوي باهظة الثمن لمواجهة طائرات مسيرة رخيصة.
وفي 18 سبتمبر، نقلت وكالة "رويترز" أن مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس سيناقش مع القيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي إنشاء "جدار طائرات مسيرة" على طول الحدود الشرقية للحلف.
كما أفادت وسائل إعلام سلوفاكية يوم الاثنين نقلا عن موقع "بوليتيكو" أن سبع دول أوروبية، وممثلين عن أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، سيناقشون يوم الجمعة تسريع إنشاء ما يسمى "جدار الطائرات المسيرة" على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف في حديث لوكالة "ريا نوفوستي" أن فهم معايير "جدار الطائرات المسيرة" الذي تتم مناقشته في الاتحاد الأوروبي لا يزال غير موجود، وأن الضجة حول اختراق بعض الطائرات المسيرة لأراضي الاتحاد تثار فقط لتبرير الإنفاق على التسلح.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي: الوضع في محطة زابوريجيا "خطير للغاية"
-
ليبيا.. أهالي ضحايا فيضان درنة يطالبون بإنصاف قضائي وتعويضات عادلة
-
مصر تحقق 9 مليار دولار من عائدات السياحة في أقل من عام
-
خبير مصري يكشف عن كيفية فرض السيسي رؤيته على ترامب
-
الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق
-
دول عربية تدعو القطاع للقبول بخطة ترامب والتعامل بإيجابية
-
مصر .. بيان هام بشأن الإصابات بين الطلبة بمدرسة الجيزة
-
ترامب: الإغلاق الحكومي ليس حتميا لكنه مرجح