الأربعاء 2025-10-01 01:26 ص
 

أمين عام حلف الناتو يبتكر ذريعة جديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا

أمين عام حلف الناتو يبتكر ذريعة جديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا
أمين عام حلف الناتو يبتكر ذريعة جديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا
 
الأربعاء، 01-10-2025 12:13 ص
الوكيل الإخباري-   صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، كما ورد على الموقع الرسمي للحلف العسكري، أن أوكرانيا تمثل خط الدفاع الأول للحلف.اضافة اعلان


وقال روته: "أوكرانيا هي خط دفاعنا الأول. نحن نساعدهم لأن هذا يتعلق بقيمنا وأمننا الجماعي".

كما تطرق الأمين العام لحلف "الناتو" إلى موضوع إنشاء "جدار الطائرات المسيرة"، معتبرا أنها "فكرة ممتازة وضرورية لأننا لا نستطيع إنفاق ملايين اليوروهات أو الدولارات على صواريخ لتدمير طائرات مسيرة لا تكلف سوى بضعة آلاف من الدولارات".

وفي سياق متصل، ذكر الرئيس اللاتفي إدغار رينكيفيتش أن أنظمة الدفاع الجوي في دول الناتو بعيدة عن الكمال، حيث يتعين الإنفاق على صواريخ دفاع جوي باهظة الثمن لمواجهة طائرات مسيرة رخيصة.

وفي 18 سبتمبر، نقلت وكالة "رويترز" أن مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس سيناقش مع القيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي إنشاء "جدار طائرات مسيرة" على طول الحدود الشرقية للحلف.

كما أفادت وسائل إعلام سلوفاكية يوم الاثنين نقلا عن موقع "بوليتيكو" أن سبع دول أوروبية، وممثلين عن أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، سيناقشون يوم الجمعة تسريع إنشاء ما يسمى "جدار الطائرات المسيرة" على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، صرح مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف في حديث لوكالة "ريا نوفوستي" أن فهم معايير "جدار الطائرات المسيرة" الذي تتم مناقشته في الاتحاد الأوروبي لا يزال غير موجود، وأن الضجة حول اختراق بعض الطائرات المسيرة لأراضي الاتحاد تثار فقط لتبرير الإنفاق على التسلح.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة الشاي الأسود يحمي قلبك.. لكن بكمية غير متوقعة

زيلينسكي: الوضع في محطة زابوريجيا "خطير للغاية"

عربي ودولي زيلينسكي: الوضع في محطة زابوريجيا "خطير للغاية"

عغ

عربي ودولي ليبيا.. أهالي ضحايا فيضان درنة يطالبون بإنصاف قضائي وتعويضات عادلة

بن غفير: اتفاق غزة خطير ومليء بالثغرات

فلسطين بن غفير: اتفاق غزة خطير ومليء بالثغرات

إعلام عبري يتساءل: هل تتجه إسرائيل نحو اضطراب سياسي؟

فلسطين إعلام عبري يتساءل: هل تتجه إسرائيل نحو اضطراب سياسي؟

أمين عام حلف الناتو يبتكر ذريعة جديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا

عربي ودولي أمين عام حلف الناتو يبتكر ذريعة جديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا

ب

عربي ودولي مصر تحقق 9 مليار دولار من عائدات السياحة في أقل من عام

زيارة رسمية للاطلاع على ترميم مار إلياس وقلعة عجلون

أخبار محلية زيارة رسمية للاطلاع على ترميم مار إلياس وقلعة عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة