بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول وسط إصلاح شامل لنظام اللجوء

وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود
وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود
 
الوكيل الإخباري-   تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود منع مواطني ثلاث دول من الحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة إذا فشلت حكوماتهم في استعادة المهاجرين غير الشرعيين.

 وستكون ثلاث دول أفريقية، هي أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عرضة لعقوبات تتعلق بالتأشيرات، ما سيحرم سياحها وكبار شخصياتها ورجال أعمالها من السفر إلى بريطانيا في حال لم تبد تعاونا أكبر في عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

 

كما ذكرت صحيفة "التايمز" أن هذه الخطوة مستوحاة من إجراءات اتخذتها وزيرة الأمن الداخلي في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، كريستي نويم.

وقالت محمود إن بريطانيا تلتزم بالقواعد، مؤكدة: "عندما قلت إن هناك عقوبات ستُفرض على الدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت أعني ذلك".

وأضافت أن رسالتها إلى الحكومات الأجنبية واضحة، وهي أن عليها قبول عودة مواطنيها أو خسارة امتياز دخول المملكة المتحدة.

 
 
