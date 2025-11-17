بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول وسط إصلاح شامل لنظام اللجوء

الوكيل الإخباري- تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود منع مواطني ثلاث دول من الحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة إذا فشلت حكوماتهم في استعادة المهاجرين غير الشرعيين.

اضافة اعلان

وستكون ثلاث دول أفريقية، هي أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عرضة لعقوبات تتعلق بالتأشيرات، ما سيحرم سياحها وكبار شخصياتها ورجال أعمالها من السفر إلى بريطانيا في حال لم تبد تعاونا أكبر في عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.