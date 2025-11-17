الإثنين 2025-11-17 01:05 م
 

قضاء بنغلادش يحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة
رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة
 
الإثنين، 17-11-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري-   قضت محكمة في بنغلادش الاثنين بإعدام رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تمّت الإطاحة بها، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.اضافة اعلان


وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير أثناء تلاوته الحكم داخل محكمة مكتظة بالحضور في دكا إن حسينة "أدينت بثلاث تهم" بينها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرّك لمنع وقوع فظاعات. وأضاف "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".

ورفضت الشيخة حسينة (78 عاما) الامتثال إلى أوامر المحكمة بالعودة من الهند لحضور محاكمتها بشأن الحملة الأمنية الدموية ضد الانتفاضة التي قادها الطلبة وأطاحت بها في آب 2024.
 
 
رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة

