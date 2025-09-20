السبت 2025-09-20 02:02 م
 

أوكرانيا: مقتل 3 أشحاص في هجوم روسي كبير بمسيّرات وصورايخ

مبنى سكني تضرر من ضربة عسكرية روسية
مبنى سكني تضرر من ضربة عسكرية روسية
 
السبت، 20-09-2025 12:44 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي السبت إن روسيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيّرة وصواريخ على بلاده خلال الليل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.اضافة اعلان


وفي بيان على تطبيق تيليغرام، قال زيلنسكي إن روسيا أطلقت حوالي 580 طائرة مسيّرة و40 صاروخا مستهدفة البنية التحتية الأوكرانية وشركات إنتاج مدنية ومناطق سكنية في أنحاء مختلفة في البلاد.

وقال "تعرضت أوكرانيا طوال الليل لهجوم روسي مكثف. كل ضربة من هذا القبيل ليست ضرورة عسكرية، بل استراتيجية متعمدة من روسيا لإرهاب المدنيين وتدمير بنيتنا التحتية".

وأضاف زيلنسكي أنه في مدينة دنيبرو بوسط البلاد، أصاب صاروخ محمل بذخيرة عنقودية مبنى سكنيا.

وقال مسؤولون إن شخصا قُتل وما لا يقل عن 26 أصيبوا في دنيبرو.

ونشروا صورا على تطبيق تيليغرام تظهر مبنى سكنيا متضررا بسقف مدمر ونوافذ محطمة وأشخاصا يتلقون المساعدة الطبية ورجال إنقاذ يعملون في الموقع.

وقال مسؤولون إن شخصين قُتلا في منطقة تشيرنيهيف شمالي البلاد ومنطقة خميلنيتسكي غربا.

ويبدو أن روسيا غيرت أسلوبها في هجماتها الجوية على أوكرانيا، وهي الآن تطلق أسرابا من مئات الطائرات المسيّرة في ضربة واحدة، مقارنة بالعشرات في بداية الحرب.
 
 
