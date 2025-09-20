مسؤول روسي: هجوم بمُسيرات على منشآت للطاقة في سامارا

وكتب فيدوريشيف على منصة "ماكس" للتراسل المدعومة من الدولة: "تعرّضت منطقتنا هذا الصباح لهجوم بطائرات مسيّرة، وكانت الأهداف هي منشآت مجمّع الوقود والطاقة. وفي الوقت الراهن، جرى احتواء تداعيات الضربات".
-
أخبار متعلقة
-
أوكرانيا: مقتل 3 أشحاص في هجوم روسي كبير بمسيّرات وصورايخ
-
بولندا تتهم طائرات حربية روسية بانتهاك الأمن فوق مياه بحر البلطيق
-
"الجحيم لكم".. عضو بارز في أنصار الله يوجه تهديدا ناريا لإسرائيل بعد تصريح كاتس
-
مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة زرع نظام عميل لها في فنزويلا
-
كاتس يهدد زعيم الحوثيين بـ"أعماق الجحيم"
-
ترامب وشي يسعيان إلى إتمام صفقة تيك توك
-
"وكالة الطاقة الذرية" تعتمد قرارا مصريا يتعلق بالضمانات النووية في المنطقة
-
أول تعليق من وزير الدفاع السعودي بعد إعلان اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان