السبت 2025-09-20 02:02 م
 

مسؤول روسي: هجوم بمُسيرات على منشآت للطاقة في سامارا

مصفاة النفط التابعة لشركة لوك أويل في فولغوغراد، روسيا
مصفاة النفط التابعة لشركة لوك أويل في روسيا
 
السبت، 20-09-2025 12:41 م
قال حاكم منطقة سامارا الروسية، فياتشيسلاف فيدوريشيف، السبت، إن طائرات مسيّرة هاجمت منشآت مجمّع للوقود والطاقة في المنطقة.


وكتب فيدوريشيف على منصة "ماكس" للتراسل المدعومة من الدولة: "تعرّضت منطقتنا هذا الصباح لهجوم بطائرات مسيّرة، وكانت الأهداف هي منشآت مجمّع الوقود والطاقة. وفي الوقت الراهن، جرى احتواء تداعيات الضربات".
 
 
