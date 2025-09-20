مسؤول روسي: هجوم بمُسيرات على منشآت للطاقة في سامارا

12:41 م

الوكيل الإخباري- قال حاكم منطقة سامارا الروسية، فياتشيسلاف فيدوريشيف، السبت، إن طائرات مسيّرة هاجمت منشآت مجمّع للوقود والطاقة في المنطقة. اضافة اعلان





وكتب فيدوريشيف على منصة "ماكس" للتراسل المدعومة من الدولة: "تعرّضت منطقتنا هذا الصباح لهجوم بطائرات مسيّرة، وكانت الأهداف هي منشآت مجمّع الوقود والطاقة. وفي الوقت الراهن، جرى احتواء تداعيات الضربات".