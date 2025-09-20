بولندا تتهم طائرات حربية روسية بانتهاك الأمن فوق مياه بحر البلطيق

الوكيل الإخباري- زعمت قوات حرس الحدود البولندية بأن طائرات مقاتلة روسية حلقت على ارتفاع منخفض فوق منصة "بتروبالتيك" النفطية في بحر البلطيق خارج المياه الإقليمية للبلاد.



ولكن الجانب البولندي لم يقدم أي دليل ملموس يثبت صحة ادعاءاته.



وجاء في بيان قوات حرس الحدود البولندية: "حلقت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الروسية على ارتفاع منخفض فوق منصة بتروبالتيك النفطية في بحر البلطيق".

وأشار البيان إلى أن قوات حرس الحدود، أبلغت قيادة الجيش البولندي والأجهزة الأمنية الأخرى بالحادث.

