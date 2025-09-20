السبت 2025-09-20 02:01 م
 

آل حسان ينعون ببالغ الحزن خالة نسيبهم عناد المصري

البقاء لله
 
السبت، 20-09-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   آل حسان يتقدمون بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى نسيبهم عناد المصري

بوفاة خالته الغالية المرحومة انتصار مطلق إسماعيل المصري (أم حمدي) زوجة المرحوم محمد حمدي حبيبة (أبو حمدي) وشقيقة الحاجة صباح مطلق المصري وخالة كل من: فادي، دعاء، فداء، وريما المصري.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته،
ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
