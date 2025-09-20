السبت 2025-09-20 01:47 ص
 

"الجحيم لكم".. عضو بارز في أنصار الله يوجه تهديدا ناريا لإسرائيل بعد تصريح كاتس

السبت، 20-09-2025 12:44 ص

الوكيل الإخباري- أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" الحوثية حزام الأسد أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "تعبير عن الانهزامية" بعد تواصل عملياتنا ضد إسرائيل.

وقال حزام الأسد: "تهديدات قادة الاحتلال لا تخيفنا وأقول لكاتس إن الجحيم لكم".

وأشار عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" إلى أن تهديدات كاتس برفع العلم الإسرائيلي على صنعاء "تهريج وصنعاء أبعد عنه من عين الشمس".

وشدد الأسد على أن موقف "أنصار الله" ثابت بإسناد المقاومة في غزة حتى تتوقف حرب الإبادة.


وأضاف عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": "أدخلنا أسلحة جديدة إلى معركة إسناد غزة ونجهز مفاجآت للعدو الإسرائيلي".


وكان كاتس قد هدد في وقت سابق زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي بشكل مباشر، عقب انفجار طائرة مسيرة قرب مدخل فندق في مدينة إيلات الخميس الماضي.


