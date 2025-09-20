السبت 2025-09-20 02:01 م
 

أكثر من 3000 أردني يزورون البترا

أكثر من 3000 أردني يزورون البترا
البترا
 
السبت، 20-09-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة البترا الأثرية خلال اليومين الماضيين حركة سياحية نشطة، حيث بلغ عدد زوارها 4824 زائرًا من مختلف الجنسيات، بحسب الإحصائيات الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.اضافة اعلان


وأظهرت الأرقام أن غالبية الزوار كانوا من الأردنيين، إذ بلغ عددهم 3077 زائرًا، منهم 2185 زائرًا ضمن برنامج "أردننا جنة"، منهم 1044 زائرًا ضمن برنامج المبيت في فنادق البترا، و892 من الزوار الأردنيين غير المشتركين في البرنامج، مما يؤكد الإقبال الكبير للأردنيين على زيارة المدينة الوردية والاستفادة من البرنامج الوطني لدعم السياحة الداخلية.

كما بلغ عدد الأجانب 1413 زائرًا، وعدد العرب 241 زائرًا، فيما بلغ عدد المقيمين داخل المملكة 93 زائرًا.

وشارك في استقبال الزوار ضمن برنامج "أردننا جنة" قرابة 24 فندقًا في مدينة البترا، الأمر الذي أسهم في تعزيز التجربة السياحية للزوار ودعم القطاع الفندقي والمنشآت السياحية المحلية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، فارس البريزات، أن تفوق أعداد الأردنيين وزوار برنامج "أردننا جنة" يعكس نجاح البرنامج في تنشيط السياحة الداخلية ورفع نسب إشغال الفنادق، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي ومزودي الخدمات في المنطقة.

وأضاف البريزات أن أعداد الزوار الأجانب بدأت بالارتفاع التدريجي، معربًا عن أمله بأن تشهد البترا خلال الفترة المقبلة مزيدًا من النشاط السياحي مع عودة خطوط الطيران منخفض التكاليف إلى المملكة بشكل تدريجي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

آل حسان ينعون ببالغ الحزن خالة نسيبهم عناد المصري

نعـي فـاضل آل حسان ينعون ببالغ الحزن خالة نسيبهم عناد المصري

الاحتلال يفرض النزوح على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة

فلسطين الاحتلال يفرض النزوح على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة

مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

فلسطين مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

فلسطيني يحمل جثمان طفل في غزة

فلسطين 44 شهيدا منذ فجر اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أكثر من 3000 أردني يزورون البترا

أخبار محلية أكثر من 3000 أردني يزورون البترا

مبنى سكني تضرر من ضربة عسكرية روسية

عربي ودولي أوكرانيا: مقتل 3 أشحاص في هجوم روسي كبير بمسيّرات وصورايخ

مصفاة النفط التابعة لشركة لوك أويل في فولغوغراد، روسيا

عربي ودولي مسؤول روسي: هجوم بمُسيرات على منشآت للطاقة في سامارا



 
 





الأكثر مشاهدة