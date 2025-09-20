أكثر من 3000 أردني يزورون البترا

12:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746711 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة البترا الأثرية خلال اليومين الماضيين حركة سياحية نشطة، حيث بلغ عدد زوارها 4824 زائرًا من مختلف الجنسيات، بحسب الإحصائيات الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. اضافة اعلان





وأظهرت الأرقام أن غالبية الزوار كانوا من الأردنيين، إذ بلغ عددهم 3077 زائرًا، منهم 2185 زائرًا ضمن برنامج "أردننا جنة"، منهم 1044 زائرًا ضمن برنامج المبيت في فنادق البترا، و892 من الزوار الأردنيين غير المشتركين في البرنامج، مما يؤكد الإقبال الكبير للأردنيين على زيارة المدينة الوردية والاستفادة من البرنامج الوطني لدعم السياحة الداخلية.



كما بلغ عدد الأجانب 1413 زائرًا، وعدد العرب 241 زائرًا، فيما بلغ عدد المقيمين داخل المملكة 93 زائرًا.



وشارك في استقبال الزوار ضمن برنامج "أردننا جنة" قرابة 24 فندقًا في مدينة البترا، الأمر الذي أسهم في تعزيز التجربة السياحية للزوار ودعم القطاع الفندقي والمنشآت السياحية المحلية.



وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، فارس البريزات، أن تفوق أعداد الأردنيين وزوار برنامج "أردننا جنة" يعكس نجاح البرنامج في تنشيط السياحة الداخلية ورفع نسب إشغال الفنادق، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي ومزودي الخدمات في المنطقة.



وأضاف البريزات أن أعداد الزوار الأجانب بدأت بالارتفاع التدريجي، معربًا عن أمله بأن تشهد البترا خلال الفترة المقبلة مزيدًا من النشاط السياحي مع عودة خطوط الطيران منخفض التكاليف إلى المملكة بشكل تدريجي.