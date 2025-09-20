السبت 2025-09-20 05:09 م
 

المومني: حرية التعبير مصلحة للأمن الوطني الأردني وحق مصان

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني
 
السبت، 20-09-2025 02:16 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، السبت، إن التغييرات في منطقة الشرق الأوسط تحدث بشكل مكثف يوميا وأسبوعيا وشهريا، والأردن قادر على التغلب عليها.اضافة اعلان


وأضاف المومني في كلمته خلال انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة المنعقد في عمّان أن الأردن داعم للاعتدال والاستقرار وممكّن للإعلاميين.

وأشار إلى أن الأردن يؤمن بأن بحرية التعبير ليست من حقوق الأنسان فقط بل مصلحة للأمن الوطني الأردني وحق مصان يجب حمايته.

كما أكد المومني أن الأردن يؤمن بأن حرية التعبير ركيزة للمجتمعات المزدهرة.

وشدد على أن التضليل الإعلامي والأخبار المزيفة آفة يجب مكافحتها لما تشكله من خطر على أمن المجتمع.

وقال المومني إن رؤية الدولة الأردنية لحرية الصحافة والتعبير تتلخص في كلمتين "الحرية المسؤولة"، وعلينا واجب تحصين مجتمعاتنا من خطاب الكراهية، ونؤمن بأن أفضل طريقة لمواجهة التضليل بنشر المعلومات الدقيقة.

وتابع: " نحاول إدخال مفاهيم الدراية في الذكاء الاصطناعي لأنها ضرورة، ويتوجب على كل قلم وكل منبر أن يكون حصنا منيعا لمواجهة التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة، لما يشكلان من تهديد وتحدٍ على الأمن القومي والوحدة الوطنية".
 
 
