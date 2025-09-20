المومني: حرية التعبير مصلحة للأمن الوطني الأردني وحق مصان

وأضاف المومني في كلمته خلال انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة المنعقد في عمّان أن الأردن داعم للاعتدال والاستقرار وممكّن للإعلاميين.
وأشار إلى أن الأردن يؤمن بأن بحرية التعبير ليست من حقوق الأنسان فقط بل مصلحة للأمن الوطني الأردني وحق مصان يجب حمايته.
كما أكد المومني أن الأردن يؤمن بأن حرية التعبير ركيزة للمجتمعات المزدهرة.
وشدد على أن التضليل الإعلامي والأخبار المزيفة آفة يجب مكافحتها لما تشكله من خطر على أمن المجتمع.
وقال المومني إن رؤية الدولة الأردنية لحرية الصحافة والتعبير تتلخص في كلمتين "الحرية المسؤولة"، وعلينا واجب تحصين مجتمعاتنا من خطاب الكراهية، ونؤمن بأن أفضل طريقة لمواجهة التضليل بنشر المعلومات الدقيقة.
وتابع: " نحاول إدخال مفاهيم الدراية في الذكاء الاصطناعي لأنها ضرورة، ويتوجب على كل قلم وكل منبر أن يكون حصنا منيعا لمواجهة التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة، لما يشكلان من تهديد وتحدٍ على الأمن القومي والوحدة الوطنية".
