44 شهيدا منذ فجر اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

فلسطيني يحمل جثمان طفل في غزة
فلسطيني يحمل جثمان طفل في غزة
 
السبت، 20-09-2025 01:01 م
الوكيل الإخباري-   استُشهد 44 فلسطينيًا منذ فجر السبت، جراء غارات وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 38 في مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال منزل عائلة "الجملة" في حي التفاح بمدينة غزة إلى تسعة فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال.

وأضافت أن خمسة فلسطينيين، بينهم طفلتان، استُشهدوا في غارة استهدفت منزل شقيق مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، في مخيم الشاطئ، بينهم شقيقه.

وفي وسط القطاع، استُشهد فلسطيني وأُصيب عشرة آخرون في غارة استهدفت فلسطينيين شرق مخيم النصيرات.

كما استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون من منتظري المساعدات، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار قرب مركز مساعدات شمال رفح جنوب القطاع.
 
 
