إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب ستغلق القنصلية الفرنسية في القدس، ردا على تصريحات فرنسا حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الاثنين عن نية الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية الفرنسية، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها.

وجاء القرار بعد سلسلة اجتماعات لبحث الخيارات المتاحة، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ماكرون أجرى اتصالات مباشرة مع السلطة الفلسطينية عبر القنصلية الفرنسية في القدس، حيث سلم القنصل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق بالاعتراف المرتقب بدولة فلسطين.

 
 
