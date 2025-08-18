إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الاثنين عن نية الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية الفرنسية، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ماكرون أجرى اتصالات مباشرة مع السلطة الفلسطينية عبر القنصلية الفرنسية في القدس، حيث سلم القنصل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق بالاعتراف المرتقب بدولة فلسطين.
