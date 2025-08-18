إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب ستغلق القنصلية الفرنسية في القدس، ردا على تصريحات فرنسا حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.



وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الاثنين عن نية الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية الفرنسية، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها.

