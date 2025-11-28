الجمعة 2025-11-28 01:10 م

ارتفاع عدد ضحايا التوغل الإسرائيلي في بيت جن والأهالي يشيعون الشهداء

الجمعة، 28-11-2025 12:03 م
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر إعلامية الجمعة، بارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة بيت جن جنوب سوريا، فجرًا اليوم، إلى 13، فيما بدأ الأهالي في تشييع الشهداء .اضافة اعلان


وقالت وكالة "سانا" السورية للأنباء، إن "جثامين 6 شهداء من بيت جن بريف دمشق بينهم 5 من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى المواساة في العاصمة السورية دمشق".

وقالت مصادر إعلامية إن عدد الضحايا ارتفع إلى 13 شهيداً و25 جريحًا بينهم نساء وأطفال، وبعضهم حالتهم حرجة.

في غضون ذلك، بدأ أهالي البلدة تشييع جثامين بعض الضحايا، في ظل تحليق مستمر ومكثف للطيران الحربي والطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء البلدة.

من جهة أخرى، قالت قناة الإخبارية السورية، إن عددًا من أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق نزحوا إلى مناطق أكثر أمانًا بعد الاعتداء الإسرائيلي بالقصف على البلدة.

ولم تصدر الحكومة السورية في دمشق حتى الآن أي تعليق على الحادث.

