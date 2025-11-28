الجمعة 2025-11-28 01:12 م

روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من مطارات جنوب البلاد

الجمعة، 28-11-2025 10:09 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار نالتشيك وعدد من المطارات الدولية في جنوب روسيا، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز مستوى الحماية الجوية وضبط إدارة الحركة خلال الظروف التشغيلية الحساسة.اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة، في بيان صحفي، أن القيود ستظل سارية حتى استكمال التقييمات الفنية الخاصة بسلامة المسارات الجوية، مشيرةً إلى أن الرحلات الضرورية ستدار وفق نظام ملاحي محكم لتقليل التأثير على المسافرين. كما أكدت استمرار التنسيق مع شركات الطيران لضمان الحد الأدنى من الاضطراب في الحركة الجوية.
 
 


