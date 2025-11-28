روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من مطارات جنوب البلاد

وأوضحت الوكالة، في بيان صحفي، أن القيود ستظل سارية حتى استكمال التقييمات الفنية الخاصة بسلامة المسارات الجوية، مشيرةً إلى أن الرحلات الضرورية ستدار وفق نظام ملاحي محكم لتقليل التأثير على المسافرين. كما أكدت استمرار التنسيق مع شركات الطيران لضمان الحد الأدنى من الاضطراب في الحركة الجوية.
