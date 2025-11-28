الجمعة 2025-11-28 01:11 م

الصحة اللبنانية: 1308 بين شهيد وجريح حصيلة عام من العدوان الإسرائيلي

الجمعة، 28-11-2025 11:43 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة جديدة تظهر عدد الشهداء والجرحى بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية في الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025.اضافة اعلان


وأظهرت الحصيلة، أن عدد الشهداء بلغ 335 شهيدا وعدد الجرحى 973، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية 1308 ما بين شهيد وجريح.

ميدانيا، قال مصدر أمني في بيروت، إن مسيرة إسرائيلية ألقت فجرًا قنابل متفجرة على أحد المنازل في حي المرج لبلدة حولا جنوب لبنان، ما تسبب بأضرار جسيمة في المنازل ولم يسجل أي إصابات.
 
 


