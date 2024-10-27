إيران تكشف المسافة التي أطلقت إسرائيل منها صواريخها في الهجوم الأخير

واتهمت بعثة إيران الدائمة واشنطن، بالتواطؤ الكامل في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران مشيرة إلى إتاحة الأجواء التي تسيطر عليها واشنطن في المنطقة من أجل مرور المقاتلات الإسرائيلية.
وكتبت البعثة الإيرانية في حسابها على منصة "إكس": "هاجمت طائرات النظام الصهيوني عدة مواقع عسكرية ورادارات إيرانية انطلاقا من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلا من الحدود الإيرانية".
وأضافت: "يقع المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي".
وخلصت البعثة الإيرانية إلى القول: "الخلاصة: إن تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الجريمة أمر مؤكد".
ويوم أمس السبت، أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية في بيان لها أن "المقاتلات الإسرائيلية استخدمت أثناء قصفها الأراضي الإيرانية الأجواء العراقية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي".
-
أخبار متعلقة
-
الدفاعات الروسية تسقط 51 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
مطالبات بوقف الحرب خلال خطاب انتخابي لـ"هاريس" في ميشيغان
-
تقارير غربية: قوات زيلينسكي كقوات هتلر شتاء 1945
-
"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان
-
زوجة أوباما تشارك في أولى فعاليات دعم هاريس
-
بدءًا من يناير.. قرار سعودي يدخل حيز التنفيذ بشأن الهواتف
-
أمريكا تلوح بالقوة وتنشر مقاتلة جديدة في أجواء الشرق الأوسط
-
ترامب يتعهد بعدم إرسال العسكريين الأمريكيين إلى الخارج للقتال