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إيران تكشف المسافة التي أطلقت إسرائيل منها صواريخها في الهجوم الأخير

مق
مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
الأحد، 27-10-2024 10:01 ص

الوكيل الإخباري - أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي الأخير وإطلاق الصواريخ على إيران تم من مسافة 70 ميلا عن الحدود، وعبر أجواء تسيطر عليها القوات الأمريكية في المنطقة.

واتهمت بعثة إيران الدائمة واشنطن، بالتواطؤ الكامل في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران مشيرة إلى إتاحة الأجواء التي تسيطر عليها واشنطن في المنطقة من أجل مرور المقاتلات الإسرائيلية.

وكتبت البعثة الإيرانية في حسابها على منصة "إكس": "هاجمت طائرات النظام الصهيوني عدة مواقع عسكرية ورادارات إيرانية انطلاقا من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلا من الحدود الإيرانية".

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وأضافت: "يقع المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي".


وخلصت البعثة الإيرانية إلى القول: "الخلاصة: إن تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الجريمة أمر مؤكد".


ويوم أمس السبت، أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية في بيان لها أن "المقاتلات الإسرائيلية استخدمت أثناء قصفها الأراضي الإيرانية الأجواء العراقية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي".

 

RT

 
gnews

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