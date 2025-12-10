اعتقال الرئيس البوليفي السابق في قضية فساد

11:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756880 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "لا رازون"، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي محتجز لدى الشرطة بعد توقيفه على خلفية قضية فساد. اضافة اعلان





وقالت ماريا نيلا برادا، الرئيسة السابقة لديوان الرئاسة، في تسجيل مصوّر نُشر على "فيسبوك"، إن "الرئيس السابق لويس آرسي اختُطف قبل وقت قصير".



تم نسخ الرابط





