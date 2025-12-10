فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا

ووفقًا لوكالة الأنباء السريلانكية، أكد تقرير هيئة حماية البيئة البحرية (MEPA) أن 143 كيلومترًا من ساحل سريلانكا تلوّثت بعد الفيضانات الشديدة.
وقالت رئيسة الهيئة، سامانثا جوناسيكارا، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة تسببت بأضرار بيئية كبيرة على طول الساحل، ومن المتوقع أن يتطلّب استعادة المناطق المتضررة 5280 ساعة عمل.
من جهته، أفاد مركز إدارة الكوارث (DMC) أنه تمّ تدمير أكثر من 5000 منزل بالكامل، بينما تضرر 86882 منزلًا جزئيًا بسبب الأحوال الجوية السيئة المستمرة، وتأثر حتى الآن ما مجموعه 1824771 فردًا من 529741 عائلة في 25 منطقة.
وأفاد وزير الشؤون الدينية والثقافية، سونيل سينيفي، في مؤتمر صحفي، بتعرض حوالي 764 مكانًا دينيًا، بما في ذلك المعابد البوذية والكنائس والمساجد، لأضرار جزئية أو كاملة بسبب الفيضانات، مشيرًا إلى أن 379 معبدًا بوذيًا، و165 معبدًا هندوسيًا، و63 كنيسة كاثوليكية، و157 مسجدًا قد تضررت.
