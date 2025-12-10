الأربعاء 2025-12-10 11:37 م

فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا

فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا
فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا
الأربعاء، 10-12-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-  أصدرت السلطات السريلانكية تقارير متعددة عن الأضرار الناتجة عن الفيضانات الشديدة التي اجتاحت البلاد، وأسفرت عن مقتل نحو 650 شخصًا.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة الأنباء السريلانكية، أكد تقرير هيئة حماية البيئة البحرية (MEPA) أن 143 كيلومترًا من ساحل سريلانكا تلوّثت بعد الفيضانات الشديدة.

وقالت رئيسة الهيئة، سامانثا جوناسيكارا، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة تسببت بأضرار بيئية كبيرة على طول الساحل، ومن المتوقع أن يتطلّب استعادة المناطق المتضررة 5280 ساعة عمل.

من جهته، أفاد مركز إدارة الكوارث (DMC) أنه تمّ تدمير أكثر من 5000 منزل بالكامل، بينما تضرر 86882 منزلًا جزئيًا بسبب الأحوال الجوية السيئة المستمرة، وتأثر حتى الآن ما مجموعه 1824771 فردًا من 529741 عائلة في 25 منطقة.

وأفاد وزير الشؤون الدينية والثقافية، سونيل سينيفي، في مؤتمر صحفي، بتعرض حوالي 764 مكانًا دينيًا، بما في ذلك المعابد البوذية والكنائس والمساجد، لأضرار جزئية أو كاملة بسبب الفيضانات، مشيرًا إلى أن 379 معبدًا بوذيًا، و165 معبدًا هندوسيًا، و63 كنيسة كاثوليكية، و157 مسجدًا قد تضررت.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ن

عربي ودولي ترامب يتصل بقادة أوروبا لبحث جهود السلام في أوكرانيا وسط توترات متصاعدة

الأرصاد: المنخفض يتعمّق وتقلبات جوية حادة تضرب أغلب المحافظات

الطقس الأرصاد: المنخفض يتعمّق وتقلبات جوية حادة تضرب أغلب المحافظات

الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس

أخبار محلية الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس

ب

طب وصحة مكملات زيت السمك تقدم فائدة قلبية مهمة لمرضى الغسيل الكلوي

فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا

عربي ودولي فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة مع تساقط البرد في العاصمة ومناطق أخرى

الطقس الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة مع تساقط البرد في العاصمة ومناطق أخرى

ق

أسواق ومال الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس



 






الأكثر مشاهدة