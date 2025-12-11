الخميس 2025-12-11 08:52 ص

تعمّق تأثير المنخفض الجوي في المملكة الخميس،، والأرصاد تحذر

الخميس، 11-12-2025 06:40 ص

الوكيل الإخباري-    يتعمق تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم الخميس، لتنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس باردًا وغائمًا مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق. ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد، ما قد يؤدي إلى تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت. كما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها البحر الميت والمناطق الغورية، إضافة إلى خطر العواصف الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وكذلك تدني مدى الرؤية أحيانًا نتيجة الغبار في مناطق البادية.

 
 


