تعمّق تأثير المنخفض الجوي في المملكة الخميس،، والأرصاد تحذر

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها البحر الميت والمناطق الغورية، إضافة إلى خطر العواصف الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وكذلك تدني مدى الرؤية أحيانًا نتيجة الغبار في مناطق البادية.
