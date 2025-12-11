تعمّق تأثير المنخفض الجوي في المملكة الخميس،، والأرصاد تحذر

الوكيل الإخباري- يتعمق تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم الخميس، لتنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس باردًا وغائمًا مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق. ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد، ما قد يؤدي إلى تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت. كما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.

