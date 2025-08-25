إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة

11:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743636 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن إيطاليا تؤمن بضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحقهم في أداء عملهم بحرية في قطاع غزة. اضافة اعلان





جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم الاثنين، عقب لقائه البابا ليون الرابع عشر في الفاتيكان، معلقًا على خبر استشهاد 5 صحفيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في غزة خلال الساعات الأخيرة.



وأشار تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضا، إلى أن "إيطاليا وافقت ووقعت بالفعل، إلى جانب دول عديدة أخرى، على وثيقة تتعلق بحرية الصحافة"، مضيفا: "موقفنا من حرية الصحافة لم يتغير".

