الثلاثاء 2025-08-26 12:16 ص
 

إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة

إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة
إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة
 
الإثنين، 25-08-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن إيطاليا تؤمن بضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحقهم في أداء عملهم بحرية في قطاع غزة.اضافة اعلان


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم الاثنين، عقب لقائه البابا ليون الرابع عشر في الفاتيكان، معلقًا على خبر استشهاد 5 صحفيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في غزة خلال الساعات الأخيرة.

وأشار تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضا، إلى أن "إيطاليا وافقت ووقعت بالفعل، إلى جانب دول عديدة أخرى، على وثيقة تتعلق بحرية الصحافة"، مضيفا: "موقفنا من حرية الصحافة لم يتغير".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة سبب غير متوقع قد يكون وراء إصابتك بالصلع

ا

فلسطين لرفضه احتلال غزة.. إجراء من نتنياهو بحق رئيس الأركان

ل

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة

عربي ودولي إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة

ل

أخبار محلية مؤتمر الطبيبات الأردنيات يوصي بتعزيز السياحة العلاجية وتمكين قطاع التعليم

ا

أخبار محلية زها الثقافي في الزرقاء يستضيف مسرحية"حكاية الطفل المغامر"

قاسم: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردعت إسرائيل 17 عامًا

عربي ودولي قاسم: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردعت الكيان 17 عامًا

إعلام عبري: وفد مصري زار إسرائيل لبحث صفقة غزة

فلسطين إعلام عبري: وفد مصري زار إسرائيل لبحث صفقة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة