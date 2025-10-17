ترامب يؤكد اجتماع مسؤولين روس وأمريكيين الأسبوع المقبل

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتم لاحقا تحديد مكان الاجتماع المذكور.
وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي TruthSocial عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "وفي ختام محادثتنا الهاتفية، اتفقنا على عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. وسيُعقد أول لقاءات من الجانب الأمريكي مع وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى التي سيتم تحديد أسمائها لاحقا. وكذلك سيتم لاحقا تحديد مكان الاجتماع".
وأشار ترامب إلى أن محادثته الهاتفية مع نظيره الروسي تناولت عددا من القضايا الدولية الهامة وكانت مثمرة جدا.
وقال ترامب إنه اتفق مع الرئيس الروسي على عقد اجتماع بينهما في العاصمة الهنغارية في المستقبل القريب.
