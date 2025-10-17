للمرة العاشرة.. الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون يكلف أمريكا يوميا 15 مليار دولار

ويشار إلى أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مستمر منذ ما يقرب من 16 يوما.
وبعد التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، حظيت الوثيقة بتأييد 51 عضوا في الكونغرس، في حين أن الموافقة على مشروع القانون تتطلب 60 صوتا على الأقل.
ومن المقرر أن يحاول مجلس الشيوخ مرة أخرى التصويت على وثيقة الجمهوريين في الساعة 00:30 بتوقيت موسكو من يوم الاثنين.
وفي يوم الأربعاء، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإغلاق الفيدرالي الحالي يؤثر سلبا بالفعل على اقتصاد البلاد، حيث يكلف "ما يصل إلى 15 مليار دولار يوميا".
بدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر، لكن الكونغرس لم يُقرّ ميزانية البلاد الفيدرالية، مما جعل الحكومة عاجزةً عن العمل. ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرة من الكونغرس عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة للسنة المالية القادمة، وهو أمر شائع.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يستغل إغلاق الحكومة لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور. وزعم بأن موقف الديمقراطيين من الميزانية هو سبب المشكلة.
