للمرة العاشرة.. الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون يكلف أمريكا يوميا 15 مليار دولار

الوكيل الإخباري- فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة العاشرة في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يدعمه الجمهوريون، مما أدى إلى تمديد إغلاق الحكومة حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل.



ويشار إلى أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مستمر منذ ما يقرب من 16 يوما.



وبعد التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، حظيت الوثيقة بتأييد 51 عضوا في الكونغرس، في حين أن الموافقة على مشروع القانون تتطلب 60 صوتا على الأقل.



ولم يتم طرح مشروع القانون البديل الذي قدمه الديمقراطيون، والذي رفضه مجلس الشيوخ مرات عديدة، للتصويت اليوم.



ومن المقرر أن يحاول مجلس الشيوخ مرة أخرى التصويت على وثيقة الجمهوريين في الساعة 00:30 بتوقيت موسكو من يوم الاثنين.



وفي يوم الأربعاء، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإغلاق الفيدرالي الحالي يؤثر سلبا بالفعل على اقتصاد البلاد، حيث يكلف "ما يصل إلى 15 مليار دولار يوميا".



بدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر، لكن الكونغرس لم يُقرّ ميزانية البلاد الفيدرالية، مما جعل الحكومة عاجزةً عن العمل. ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرة من الكونغرس عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة للسنة المالية القادمة، وهو أمر شائع.