ترامب: روبيو ولافروف باشرا التنسيق من أجل لقاء القمة

وقال ترامب في البيت الأبيض: "سيلتقي روبيو بنظيره لافروف. سيلتقيان قريبا، وسيحددان الموعد والمكان قريبا، وربما تحدثا بالفعل".
وأجرى ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، مكالمتهما الهاتفية الثامنة والأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية.
في وقت سابق من يوم الخميس، قال ترامب بعد المحادثة الهاتفية، إنهما اتفقا على الاجتماع في العاصمة الهنغارية في المستقبل القريب.
وأشار ترامب عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" إلى إجرائه محادثة هاتفية "مثمرة للغاية" مع نظيره الروسي ، تناولت عددا من القضايا الدولية الهامة.
وأعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن المحادثة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، كانت جيدة وبناءة للغاية.
-
أخبار متعلقة
-
باريس ولندن تنسقان مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة
-
ترامب يؤكد اجتماع مسؤولين روس وأمريكيين الأسبوع المقبل
-
مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل للإفراج الفوري عن 16 صحفياً
-
للمرة العاشرة.. الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون يكلف أمريكا يوميا 15 مليار دولار
-
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
-
ترامب يلوح من جديد بعودة الحرب في القطاع
-
موسكو: ننتظر رد كييف على مقترح تحديث مفاوضات إسطنبول
-
ترامب عن مكالمته مع بوتين: جارية الآن وستكون مطولة