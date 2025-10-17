ترامب: روبيو ولافروف باشرا التنسيق من أجل لقاء القمة

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الخارجية ماركو روبيو يرتب بالفعل لعقد لقاء قريب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



وقال ترامب في البيت الأبيض: "سيلتقي روبيو بنظيره لافروف. سيلتقيان قريبا، وسيحددان الموعد والمكان قريبا، وربما تحدثا بالفعل".



وأجرى ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، مكالمتهما الهاتفية الثامنة والأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية.

في وقت سابق من يوم الخميس، قال ترامب بعد المحادثة الهاتفية، إنهما اتفقا على الاجتماع في العاصمة الهنغارية في المستقبل القريب.



وأشار ترامب عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" إلى إجرائه محادثة هاتفية "مثمرة للغاية" مع نظيره الروسي ، تناولت عددا من القضايا الدولية الهامة.



وأعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن المحادثة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، كانت جيدة وبناءة للغاية.