غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة مساء اليوم الخميس على امتداد مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عشرات الغارات التي استهدفت البنى التحتية في منطقتي الزرارية وانصار في الجنوب اللبناني أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.