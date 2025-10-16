غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عشرات الغارات التي استهدفت البنى التحتية في منطقتي الزرارية وانصار في الجنوب اللبناني أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة بنعفول قضاء صيدا أدت إلى إصابة شخص.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يلوح من جديد بعودة الحرب في القطاع
-
موسكو: ننتظر رد كييف على مقترح تحديث مفاوضات إسطنبول
-
ترامب عن مكالمته مع بوتين: جارية الآن وستكون مطولة
-
رئيس برلمان القرم يدعو كيم جونغ أون لزيارة شبه الجزيرة
-
الشرطة الإسرائيلية: أطلقنا النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب
-
صحيفة تميط اللثام عما يرغب ترامب تحقيقه للحاق بروسيا
-
هكذا ردت روسيا على طلب تسليم بشار الأسد
-
زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية