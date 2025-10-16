الخميس 2025-10-16 11:54 م
 

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

ن
أرشيفية
 
الخميس، 16-10-2025 10:47 م

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة مساء اليوم الخميس على امتداد مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

اضافة اعلان


وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عشرات الغارات التي استهدفت البنى التحتية في منطقتي الزرارية وانصار في الجنوب اللبناني أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.


بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة بنعفول قضاء صيدا أدت إلى إصابة شخص.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية القوات المسلحة تتسلم مساعدات طبية من جمهورية التشيك لصالح المرضى في غزة

ال

أخبار محلية أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

ل

أخبار محلية انطلاق فعاليات الموسم الثقافي لتطوير مهارات الواعظات في معان

رئيس وزراء الكيان يهدد مرة أخرى بالتحرك نحو القطاع

فلسطين رئيس وزراء الكيان يهدد مرة أخرى بالتحرك نحو القطاع

رئيسة الصليب الأحمر: نقدر دعم الأردن لعملنا بالشرق الأوسط وخارج المنطقة

أخبار محلية رئيسة الصليب الأحمر: نقدر دعم الأردن لعملنا بالشرق الأوسط وخارج المنطقة

انتقادات واسعة لقرار وزارة الشباب بإيقاف "هبيدكو" عن التصوير

ترند انتقادات واسعة لقرار وزارة الشباب بإيقاف "هبيدكو" عن التصوير

ن

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

أكبر خمسة هموم بالنسبة للمواطن الأردني في عام 2025

أخبار محلية أكبر خمسة هموم بالنسبة للمواطن الأردني في عام 2025



 
 





الأكثر مشاهدة