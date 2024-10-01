استخدمتها إسرائيل لاغتيال نصر الله.. ما هي مواصفات المقاتلة F-15؟

واستطاعت الطائرات الحربية حمل ما لا يقل عن 80 طناً من القنابل، حيث سوّت عدة مباني في الضحايا الجنوبية لبيروت بالأرض.
ووفقاً لشركة "بوينج" المصنعة لهذه المقاتلات، فإن طراز F-15 يقدم تقنيات عالية من الجيل التالي للتصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية.
وتقول الشركة إنَّ المقاتلة تحوي الكمبيوتر الأسرع للمهمات the Advanced Display Core Processor، والذي يتيح معالجة ملايين التوجيهات في الثانية الواحدة، لتقديم معلومات مباشرة عن ميدان المعركة، وزيادة فعالية الطيار.
ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 29 ألفاً و500 رطل من الذخائر، كما أنها تتمتع بمحرك مزدوج عالي الطاقة يتيح لها انطلاقة أسرع ومرونة أكبر في المهمات.
والمقاتلة مزودة أيضاً، بـ"مجموعة الحرب الإلكترونية الرقمية" التي توفر طيفاً كاملاً من الحماية، وتمنح الهيمنة القتالية في مواجهة التهديدات، واختراق أنظمة الدفاعات الجوية الحديثة، مع أجهزة استشعار تحسن فرص النجاة والقدرة على اتخاذ الإجراءات المضادة.
وفي ما يتعلق بالقدرة الهجومية في نطاق الجو-أرض، تحتوي الطائرة على ذخائر موجهة بدقة، ومجموعة متنوعة من الصواريخ والقنابل.
ويمكن للنسخة المتقدمة من مقاتلات F-15 أن تحمل 12 صاروخ جو-جو، و24 نوعاً من ذخائر جو-أرض.
المواصفات
وتبلغ سرعة المقاتلة 3017 كم في الساعة، فيما يبلغ وزنها 20 ألفاً و400 كيلوجرام، أما وزن الإقلاع الأقصى فهو 37 ألفاً و700 كغم.
ومن أبرز عملاء المقاتلة: الولايات المتحدة واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية وإسرائيل وقطر وسنغافورة.
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