استخدمتها إسرائيل لاغتيال نصر الله.. ما هي مواصفات المقاتلة F-15؟

الوكيل الإخباري- استخدم الجيش الإسرائيلي مقاتلات من طراز F-15 في عملية اغتيال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، وهي مقاتلات تتمتع بقدرات قتالية عالية، من بينها حمل كميات كبيرة من المتفجرات واختراق الدفاعات الجوية الحديثة.

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واستطاعت الطائرات الحربية حمل ما لا يقل عن 80 طناً من القنابل، حيث سوّت عدة مباني في الضحايا الجنوبية لبيروت بالأرض.



ووفقاً لشركة "بوينج" المصنعة لهذه المقاتلات، فإن طراز F-15 يقدم تقنيات عالية من الجيل التالي للتصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية.

تتمتع المقاتلة، بحسب "بوينج"، بالرادار الأقوى من الناحية التشغيلية، ضمن ما يعرف بـ"مصفوفة المسح الإلكتروني النشط" AESA، حيث يقدم معالجة فائقة، وإدراكاً متفوقاً للظروف المحيطة من أجل رصد التهديدات والرد عليها.



وتقول الشركة إنَّ المقاتلة تحوي الكمبيوتر الأسرع للمهمات the Advanced Display Core Processor، والذي يتيح معالجة ملايين التوجيهات في الثانية الواحدة، لتقديم معلومات مباشرة عن ميدان المعركة، وزيادة فعالية الطيار.



ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 29 ألفاً و500 رطل من الذخائر، كما أنها تتمتع بمحرك مزدوج عالي الطاقة يتيح لها انطلاقة أسرع ومرونة أكبر في المهمات.



والمقاتلة مزودة أيضاً، بـ"مجموعة الحرب الإلكترونية الرقمية" التي توفر طيفاً كاملاً من الحماية، وتمنح الهيمنة القتالية في مواجهة التهديدات، واختراق أنظمة الدفاعات الجوية الحديثة، مع أجهزة استشعار تحسن فرص النجاة والقدرة على اتخاذ الإجراءات المضادة.

تم تزويد المقاتلة بمجموعة متنوعة من الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك مدافع آلية من طراز 20 mm cannon، وصواريخ "جو- جو" خارج مدى الرؤية البصرية من طراز AIM-120 AMRAAM، إضافة إلى صواريخ "جو-جو" قصيرة المدى من طراز AIM-9 Sidewinder، كما أنَّها مزودة بصاروخ AIM-7 Sparrow، وهو صاروخ أميركي أسرع من الصوت موجَّه رادارياً، وقادر على اعتراض وتدمير الأهداف في الأحوال الجوية الصعبة.



وفي ما يتعلق بالقدرة الهجومية في نطاق الجو-أرض، تحتوي الطائرة على ذخائر موجهة بدقة، ومجموعة متنوعة من الصواريخ والقنابل.

ويمكن للنسخة المتقدمة من مقاتلات F-15 أن تحمل 12 صاروخ جو-جو، و24 نوعاً من ذخائر جو-أرض.



المواصفات